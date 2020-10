Албанскиот принц стана татко: На приновата чекаше четири години, а таа се роди на многу важен ден

Единствениот наследник на последниот крал на Албанија, Зогу Први, принцот Лека и неговата сопруга Елиа станаа родители.

Принцот Лека е горд татко на својата штотуку ќерка, која парот одлучи да ја нарече Жералдина, во знак на сеќавање на бабата на Лека, кралицата Жералдина. Многумина веднаш се сетија дека малечката принцеза е родена на 22 октомври, истиот ден кога кралицата Жералдина почина во 2002 година.

– Нејзиното височество и нејзиното бебе се добро – се наведува во соопштението на кралското семејство.

Да се потсетиме, Лека и Елиа се венчаа во 2016 година, а на свеченоста присуствуваа околу 20 претставници од кралските семејства од целиот свет.

