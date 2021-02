ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО | Објавена снимката од кражбата на кучињата на Лејди Гага: Се слушаат истрелите и како нејзиниот чувар бара помош

Додека поп – ѕвездата Лејди Гага е во Рим, каде го снима својот нов филм „Gucci“, се случи вистинска драма во близина на нејзината вила во Малибу. Нејзиниот чувар кој се грижел за кучињата бил застрелан околу 22 часот во среда вечер и тоа четири пати со полуавтоматски пиштол.



Двајцата напаѓачи од него ги одземале кучињата и заминале од местото на злосторството со автомобил марка Седан – бела боја, според изворите за американските медиуми, полицијата и според видеото кое е снимено од надзорна камера во близина на местото на настанот.

Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI

Две од трите француски булдози со кои Гага живее со години биле киднапирани.

Како што може да се види на вознемирувачкото видео, чуварот на Лејди Гага се шета со трите нејзини булдози Азија, Коџи и Густаво, сè додека не запира автомобилот до него, од кој излегуваат двајцата разбојници. Тие се обиделе да ги киднапираат кучињата и во расправија со чуварот на видеото се слуша како двапати пукааат во него. Потоа тој останува сам во болки и бара помош: „Ве молам, ме застрелаа, помогнете“.

Напаѓачите веднаш се оддалечиле од местото на настанот.

Најпрво, соседот не сакал да го објави видеото од безбедносните камери, сè додека не стапил во контакт со Лејди Гага, која изразила желба видеото да биде објавено за полицијата да може да ги најде сторителите.

Според „CNN“, нејзиниот телохранител бил пренесен во болница по инцидентот и како што наведува изворот се опоравува од прострелните рани.

Едно од кучињата на Лејди Гага, Азија, успеало да им избега на разбојниците, а потоа полицијата го пронашла во близина на настанот.

По напаѓачите сè уште се трага.

Лејди Гага понуди награда од половина милион долари за оној кој ќе успее да ги пронајде и да ги врати нејзините два француски булдози кои беа украдени.

Los Angeles: somebody shot Lady Gaga’s dog walker on Sierra Bonita and Sunset last night and stole two of her French bulldogs. We need to find Gustav and Koji. $500,000 reward for safe return. Email: [email protected] pic.twitter.com/meSPCWAcUi

