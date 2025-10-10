Ви препорачуваме

Експлозија во воен објект во Тенеси / Фото: Икс, принтскрин

ВИДЕО | Експлозија во воен објект во Тенеси, има загинати и исчезнати

К.И.
Неколку лица се мртви, а повеќе се водат како исчезнати откако утрово силна експлозија ја погоди фабриката за експлозиви „Accurate Energetic Systems, LLC“ во Тенеси.

Детонацијата, која се случила околу 7:45 часот по локално време, предизвикала серија помали експлозии и ги потресла околните куќи, потврдија локалните власти, пренесува Си-Ен-Ен.

Шерифот на округот Хамфрис, Крис Дејвис изјави дека службите за итни случаи продолжуваат со пребарување на теренот. Според првичните информации, најмалку деветнаесет лица се водат како исчезнати.

Објектот се наоѓа на границата меѓу окрузите Хикман и Хамфрис. Поради опасност од секундарни експлозии, спасувачките екипи засега се на безбедно растојание додека трае проценката на штетата и гасењето на пожарот.

