Трамп: Бајден треба да се тестира за дрога пред дебатата

Американскиот претседател, Доналд Трамп, денеска соопшти дека силно ќе се залага неговиот противкандидат на претседателските избори во ноември, Џо Бајден, да биде тестиран за присуство на дрога.

„Ќе инсистирам на тест за дрога за заспаниот Џо Бајден пред или по дебатата во вторник вечер”, напиша Трамп на Твитер.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020