Тајсон и Холифилд повторно во рингот!? (ВИДЕО)

Се објави рекламен постер, на кој пишува дека великаните на 11 јули ќе ги одмерат силите во Саудиска Арабија, во Дирија.

Поминаа 15 години од последната борба на Мајк Тајсон, но и на 53 години тренира како во неговите најдобри денови.

Како што веќе е познато, „Железниот Мајк“ преку тренинзите ја враќа формата пред најавените хуманитарни борби.

Но, уште една американска боксерка легенда одлично се подготвува, станува збор за 57-годишниот Ивандер Холифилд. Медиумите веќе предвидуваат нова трета борба помеѓу овие двајца великани..

Mike Tyson vs Evander Holyfield Rematch Reportedly in the Works https://t.co/8Fl6M5kUi2 pic.twitter.com/9Fes28xz9Z

— NFL Draft Diamonds (@DraftDiamonds) May 16, 2020