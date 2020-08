Скопје доби нов мурал од уличниот артист Андреј Јосифовски

View this post on Instagram

After 30 hours (4 days) working on this piece… "People matter" Skopje, North Macedonia 2020. #pijanista #streetartist #happiness #usracuse #streetartofficial #streetart #streetartglobe #globalstreetart #instagrafite #instaart #art #graffiti #graffitiart #mural #sprayart #streetartnews #streetartdaily #powwow #spraypaint #amsterdamstreetart #lift #belgrade #northmacedonia #wall #spraypaint #wall #paint #peoplematter #skopje