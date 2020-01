ШОК ВО САД: Во хеликоптерска несреќа загина НБА ѕвездата Коби Брајант - Слободен печат

Покрај Брајант животот го загубиле и останатите четири патници во хеликоптерот.

Ѕвездата на ЛА Лејкерс, Коби Брајант е една од петте жртви кои загинаа во хеликоптерската несреќа. Според информациите, освен Коби Брајант, во неговиот приватен хеликоптер, кој се запалил, биле и четири други лица.

Брајант, заедно со уште четири лица, загинал во услови на магла кога неговиот приватен хеликоптер се срушил во ридот во близина на државниот парк Малибу во Калифорнија. Веднаш по падот на хеликоптерот избувнал пожар кој пожарникарските единици кои брзо стигнале на местото го изгаснале, но немало можност за спасување на патниците во хеликоптерот.

Ниту еден од нив не успеал да преживее.

Анонимен извор за новинарот на ЕСПН, Адријан Војнаровски потврди дека Коби Брајант бил во хеликоптерот .

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020