Резервирана му е „десетката“, Агуеро има понуда од поранешниот клуб!

Серхио Агуеро, вистинската легенда на Манчестер сити, има веќе 31 година и сигурно дека се ближи денот кога ќе го напушти клубот.

Можно е Аргентинецот да се врати во својот поранешен клуб каде што ја започна професионалната фудбалска кариера, составот на Индепендиенте.

Тренерот на оваа екипа, Лукас Пусинери во разговор за „Супер Митер Депортиво“ рече дека „десетката“ е веќе резервирана за враќање на Агуеро.

