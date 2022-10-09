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Прва лига: Феникс 2010 и без Трајковски го урна Работнички

Ф.К.
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фото: kfsm.mk

На почетокот од новата кошаркарска сезона екипата на Феникс 2010 во СРЦ „Кале“ – Скопје успеа да го совлада Работнички со 75:64.

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Младиот состав на Феникс 2010 и ослабен без највозрасниот Бојан Трајковски направи изненадување.

Предводени од Петков кој постигна 18 поени, три повеќе од Митревски, а за тимот од Градски парк Бакоч постигна 13 поени (шест скокови).

Првата прволигашка победа ја оствари Чаир 2030 над Куманово со 87:79. Во триумфот придонесе Американецот Стротер со 27 поени, а на спротивната страна прв стрелец беше Србинот Јузбашиќ со 17 поени (10 скокови).

Прва кошаркарска лига

Недела, резултати –

Куманово – Чаир 2030 79:87
Работнички – Феникс 2010 64:75

Вицешампионот Пелистер поразен во Гостивар, ФМП го доби Кожуф

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