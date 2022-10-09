Ви препорачуваме
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
ВОЈНА ВО УКРАИНА
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Прва лига: Феникс 2010 и без Трајковски го урна Работнички
На почетокот од новата кошаркарска сезона екипата на Феникс 2010 во СРЦ „Кале“ – Скопје успеа да го совлада Работнички со 75:64.
Младиот состав на Феникс 2010 и ослабен без највозрасниот Бојан Трајковски направи изненадување.
Предводени од Петков кој постигна 18 поени, три повеќе од Митревски, а за тимот од Градски парк Бакоч постигна 13 поени (шест скокови).
Првата прволигашка победа ја оствари Чаир 2030 над Куманово со 87:79. Во триумфот придонесе Американецот Стротер со 27 поени, а на спротивната страна прв стрелец беше Србинот Јузбашиќ со 17 поени (10 скокови).
Прва кошаркарска лига
Недела, резултати –
Куманово – Чаир 2030 79:87
Работнички – Феникс 2010 64:75
Вицешампионот Пелистер поразен во Гостивар, ФМП го доби Кожуф
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
Видео на денот
-
Најново
-
Најчитано
-
23мин
-
1час
-
2час
-
3час
-
3час
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Препорачано од оваа категорија
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5