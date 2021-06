Познатиот југословенски киоск „К67“ беше поставен на „Тајмс Сквер“ во Њујорк: Но, дали светот знае за неговата културолошка историја?

Култниот југословенски киоск K67, дело на познатиот словенечки архитект и дизајнер Саша Махтиг, на почетокот на претходниот месец се појави на „Times Square“ во Њујорк. Киоскот беше поставен како дел од проектот „Times Square Transmissions 2021“ и се користеше како диџеј кабина за пуштање музика.

Познатата „црвена кутија“ која беше поставена на „Times Square“ важи за една од обележјата на југословенскиот индустриски дизајн. Модуларниот дизајн и структурата од челик, стакло и фиберглас претставуваше еден од ретките експериментални проекти во 60-тите години на минатиот век кои доживеале производство.

Studying some 1970s Yugoslavian modular with the K67 kiosk @themuseumofmodernart #mmc #DfMA Fiberglass reinforced polyester pic.twitter.com/CN207241Mx

— James Morgan (@JamesMorgan_HTS) August 31, 2018