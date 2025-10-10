Ви препорачуваме
Почина познатиот рок музичар Џон Лоџ, пејачот на „Муди Блуз“
Пејачот и бас гитарист на „Муди блуз“, Џон Лоџ, почина на 82-годишна возраст, соопшти неговото семејство, пишува „Гардијан“.
Во соопштението се вели: „Со најдлабока тага објавуваме дека Џон Лоџ, нашиот драг сопруг, татко, дедо, свекор и брат, ненадејно и неочекувано беше одземен од нас.“
„Како што знае секој што го познавал овој човек со огромно срце, неговата трајна љубов кон неговата сопруга, Кирстен, и неговото семејство, беше најважното нешто за него, проследено со неговата страст кон музиката и неговата вера.“
Во соопштението се додава: „Џон мирно си замина опкружен со своите најблиски и звуците на браќата Еверли и Бади Холи.“
„Засекогаш ќе ни недостига неговата љубов, насмевка, љубезност и неговата апсолутна и бескрајна поддршка.“
„Скршени сме од срце, но ќе одиме напред во мир опкружени со љубовта што тој ја имаше за секој од нас.“
„Како што Џон секогаш би рекол на крајот од настапите, ви благодарам што ја одржувате верата.“
„Муди Блуз“ се формираа во Бирмингем во 1964 година, а нивниот прв сингл „Go Now“ се искачи на првото место на топ-листите.
Лоџ се придружи две години подоцна, останувајќи со групата во текот на нивните многу децении успех, што доведе до нивно вклучување во Рокенрол куќата на славните.
