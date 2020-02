НБА: Клиперси со две размени станаа главен фаворит за титулата - Слободен печат

Во последниот ден од преодниот рок во НБА лигата, доста екипи направија размени, но победник е ЛА клиперс кој направи две трампи со кои од еден од фаворитите, сега стана главен фаворит за титулата.

Лос Анџелес клиперс во последните часови пред затворањето на преодниот рок во НБА лигата преку размена успеа да ги ангажира Маркус Морис и Ајзеа Томас и стана главен фаворит за титулата.

The Clippers, Knicks and Wizards have agreed to a three-team trade that will land Marcus Morris and Isaiah Thomas with the Clippers, league sources tell ESPN. Jerome Robinson will join the Wizards, Moe Harkless and a 2020 first-round pick to the Knicks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020