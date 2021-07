Мишел: Нападот врз де Врис е напад врз нашите вредности

Претседателот на Европскиот совет, Шарл Мишел го осуди нападот врз холандскиот новинар Питер Р. де Врис, кој се бори за живот по обидот за негово убиство во центарот на Амстердам.

„Тоа е злосторство против новинарството и напад врз нашите вредности на демократијата и владеењето на правото. Ние ќе продолжиме безмилосно да ја браниме слободата на говорот“ напиша Мишел на Твитер.

Heel veel sterkte en moed aan de familie en vrienden van #peterdevries

This is a crime against journalism and an attack on our values of democracy and rule of law.

We will relentlessly continue to defend the freedom of the press.

— Charles Michel (@eucopresident) July 7, 2021