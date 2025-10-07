ГАЛЕРИЈА | Носи, искини, искористи повторно: Oх Streets ја претставува The Wear & Tear колекцијата

Ви препорачуваме

Ox ја враќа улицата назад во дневната соба. Со својата нова Wear & Tear колекција, скопскиот концепт претставува модна линија изградена врз нешто што истовремено звучи радикално и блиско: искрено пренаменување.

Пренаменувањето е старо колку и времето, овде кај нас, на Балканот. Прашај ги баба ти или дедо ти — оригиналните инфлуенсери за одржливост многу пред да постојат хаштаговите.

Колку пати си го отворил замрзнувачот, сонувајќи за сладолед, а те пречекала сарма во познатата пластична кутија? Или кога си го отворил шишето Спрајт, те удрил мирисот на ракија? Колку пати си посегнал по тегла Нутела, а внатре те чекал ајвар? Или си го видел омиленото детско маиче повторно родено — како оружје против замаглени прозорци?

Тука, ништо никогаш не било само „старо“. Тоа било корисно. Тоа чекало нов живот. Нашите баби и дедовци не верувале во отпад — тие верувале во преродба. Работите имаа повеќе од еден живот, а секој дом беше полн со тивки пренаменувања.

The Wear & Tear колекцијата е изградена врз таа иста тврдоглава мудрост. Секое парче не ти кажува само како да го носиш, туку и како да го одржиш живо. Линиите за сечење и упатствата ја претвораат модата во функција, а етикетите те водат — од улична облека до крпчиња за чистење прозорци.

Бидејќи на Балканот, облеката никогаш навистина не умира. Таа само ја менува својата работна позиција. Генерации израснаа во домови каде што облеката никогаш не „завршуваше“ — таа само добиваше нова цел. Нашите родители и баби и дедовци не гледаа нешто старо. Тие гледаа можност.

Со вметнување на оваа традиција во современата улична мода, OX ја претвора традицијата во одржливост. Облеката што почнува на улица може да заврши во твојот дом. Еден идентитет за денес, друг за утре.

Изработена од „deadstock“ текстил и произведена етички заедно со EAM, колекцијата докажува дека облеката не престанува да живее кога ќе престанеш да ја носиш. Таа престанува само тогаш кога ќе престанеш да ја пренаменуваш.

THE WEAR & TEAR

 

 

