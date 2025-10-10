Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Тему / Фото: Dzmitry Kliapitski / Alamy / Profimedia

Данокот од Тему ќе донесе месечен прилив од 65 илјади евра

С.К.
Пред

Законските измени веќе се во собраниска процедура, а нивното спроведување се очекува да има директни позитивни ефекти врз економијата и работењето на домашните компании, велат од МФ

Околу 4 милиони денари месечно (65 илјади евра), колку што во одредени периоди изнесува прометот кон странските онлајн платформи, ќе се пренасочат кон домашното стопанство со укинувањето на ослободувањето од ДДВ за онлајн пратки во вредност до 22 евра, посочуваат од Министерството за финансии. Законските измени веќе се во собраниска процедура, а нивното спроведување се очекува да има директни позитивни ефекти врз економијата и работењето на домашните компании.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

– Овие средства ќе придонесат за развој на локалните компании, отворање нови работни места и исплата на повисоки плати на вработените. Ова претставува значаен чекор во заштита и поддршка на домашната економија, особено во услови на зголемена глобализација и дигитална трговија. Дополнително, измените ќе помогнат во намалување на сивата економија, имајќи предвид дека досегашниот систем овозможуваше злоупотреби – односно увоз на стока ослободена од данок што понатаму се продава на домашниот пазар. Со оваа измена, државата праќа јасен сигнал на поддршка за домашните компании што создаваат додадена вредност и вработуваат граѓани во земјата – посочуваат од МФ.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#данок #тему
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Газдата на „Порше“ гради приватен тунел од неговата вила до центарот на Салцбург – граѓаните бесни!
Германија е најголемиот пазар за фалсификувана стока во ЕУ – врие од нелегални ЦД-а, ДВД-а и видео игри
ЕУ има мега-проект: Брзи возови кои ќе ги поврзуваат големите градови во план вреден 546 милијарди евра
Централна и Источна Европа ќе го престигнат растот на ЕУ оваа и следната година
ВИДЕО | Мистериозен стан криел големо богатство – го отвориле по 70 години и пронашле богатство вредно милиони евра
По златото, „гори“ и среброто – неговата цена е 50 долари за унца
Во пензионерските домови се сместени 368 лица, педесетина сè уште чекаат
„Тесла“ под истрага: Дури 2,88 милиони возила се проверуваат за системи за автономно возење