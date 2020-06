Артур за 80 милиони евра во Јувентус!?

И натаму нема потврда од клубовите, но како што информира „Скај Спортс Њуз“, Јувентус се согласи за 72.5 милиони фунти или 80 милиони евра да го ангажира досегашниот играч на Барселона, Артур.

Иако во текот на минатиот месец Бразилецот тврдеше дека нема да го напушти „Камп Ноу“, калчолигашот од Торино не се откажува од неговиот потпис.

BREAKING: Juventus have agreed a £72.5m fee with Barcelona to sign Arthur.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2020