ВОЈНА ВО УКРАИНА

Олександр Сирски и Володимир Зеленски / Фото: Ukraine Presidential Press Servi / Zuma Press / Profimedia

Украинската армија минатиот месец 70 пати извршила напади врз руска територија

Д.А.
Во септември, Украина ја нападнала  руската територија 70 пати, изјави денес Врховниот командант на вооружените сили на Украина, генерал Александар Сирски.

„Го уништуваме производството на гориво и мазива, експлозиви и други компоненти на рускиот воено-индустриски комплекс во земјата агресор“, напиша Александар Сирски во објава на Фејсбук.

Според него, рафинирањето на нафта во Русија е намалено за 21 процент.

Во среда, на состанокот со претседателот на Украина Володимир Зеленски, Сирски изјави дека, од почетокот на контраофанзивата на украинските сили во Добропоље, руските сили изгубиле дури 12.000 луѓе.

