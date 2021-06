Тенискиот свет во шок после мечот Ѓоковиќ-Надал: Дали го играме истиот спорт?

Синоќа Новак Ѓоковиќ и Рафаел Надал одиграа епски меч во полуфиналето на „Ролан Гарос“. Шпанецот кој дури 13 пати го освојуваше грен слем турнирот во Париз до вчера имаше само два порази во францускиот главен град, еден од Робин Содерлинг и уште еден од Ѓоковиќ.

Токму српскиот ас му го нанесе и третиот пораз на „кралот на земјата“. Но, начинот на кој тоа го направи беше импресивен и тенискиот свет уште еднаш уживаше во магијата, фантастичните поени на првиот светски рекет, и воопшто на самиот спектакл.

Диего Шварцман, Енди Родик, Хуан Мартин Дел Потро и Матс Виландер се само некои од легендите кои беа одушевени од атомскиот тенис на овие двајца генијалци.

To this point, it’s one of the best matches I’ve ever seen

— andyroddick (@andyroddick) June 11, 2021