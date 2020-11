Тајсон: Секако дека пушев марихуана пред борбата со Рој Џонс!

Легендарниот боксер Мајк Тајсон призна дека пушеше марихуана пред да се врати во рингот и борбата против Рој Џонс јуниор. „Железниот Мајк“ му се врати на боксот во саботата, скоро 15 години по неговата последна професионална борба против Кевин Мекбрајд во јуни 2005 година.

Иако има 54 години и по напорните тренинзи што ги помина со Рафаел Кордеира, Тајсон импресионираше со својата подготовка и начинот како боксува, потсетувајќи на славните денови.

Бидејќи стануваше збор за ревијален меч, легендарниот Тајсон призна дека „се опуштил“ малку пред натпреварот.

– Секако дека пушев марихуана пред борбата. Ја пушам секој ден, никогаш не престанав да пушам – рече Тајсон, кој во моментов одгледува и продава марихуана во Калифорнија (државата каде што е легална нејзината потрошувачка) под името „Тајсон Ранч“.

Тој објасни зошто го прави тоа, истакнувајќи дека тоа не влијаело на неговите перформанси за време на борбата.

