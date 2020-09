Тачи го поздрави договорот со Србија: Косово ќе продолжи да работи на економскиот развоj

Го поздравувам денешното потпишувањето на договорот помеѓу Косово и Србија во Вашингтон, напиша на својот Твитер налог претседателот на Косово, Хашим Тачи.

-Благодарност до Белата куќа, Доналд Трамп и Ричард Гренел, за нивното лидерство во овој процес. Косово сега ќе продолжи да работи на економскиот развој, работните места и понатамошна домашна и меѓународна консолидација- стои во твитот на Тачи.

I salute the signing of agreement b/w #Kosovo & #Serbia, today in Washington. Grateful to @WhiteHouse, @realDonaldTrump, and @RichardGrenell for their leadership in this process. Kosovo now will continue working on economic dev., jobs, and further domestic & int’l consolidation. pic.twitter.com/Xha4BU1pLg

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) September 4, 2020