Приморска останува без играчи, МЗТ се враќа во АБА лигата!

Нема да игра, ќе игра, на крајот најверојатно и дефинитивно нема да игра Приморска во новата сезона од АБА кошаркарската лига.

Како што е и веќе познато словенечкиот клуб се најде во големи финансиски проблеми, иако досега се бореа со сите сили да бидат дел од елитата, за тоа имаше и дури најава. И пред три дена беше објавено дека МЗТ Скопје Аеродром сепак ќе игра во најдобрата регионална кошаркарска лига.

Денешните најнови информации велат дека Приморска ги информираше играчите се без обврски и можат да бараат нови клубови. Оваа словенечка екипа блесна во 2019 година кога освои четири трофеи, на домашно тло шампионатот, Купот и Суперкупот, како и титулата во АБА2 лигата, и така се квалификуваа за најдобрата АБА лига.

Koper Primorska inform players they are free to leave https://t.co/yMGd1SoWqO via @Carchia

И првиот дел од сезоната Приморска го одигра одлично, беше во конкуренција за пласман во плеј-офот, но потоа следуваа финансиските проблеми, откако главниот спонзор одлучи да се повлече.

Некако успеаја да ја завршат сезоната, а и пандемијата на коронавирус ги прекина сите кошаркарски натпреварувања, но главниот проблем и натаму останува.

Како што пренесува „Спортандо“, управата на Приморска ги информираше сите свои играчи дека слободни и можат да бараат нови клубови.

Slovenian and ABA liga team Koper Primorska informed players that are free to leave, I am told.

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 10, 2020