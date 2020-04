Премиерката на Шкотска решила сама да се потстриже: Во доба на корона и за нејзе фризерот не работи (ФОТО)

Никола Стерџон, премиерката на Шкотска, одлучила сама да си направи фризура, бидејќи фризерските салони не работат поради коронавирусот.

Нејзиниот сопруг на Твитер објавил фотографија на која се гледа како Никола се обидува сама да се потстриже.

Овој нејзин потег предизвика позитивна реакција на јавноста.

And lo, I’ve been stood down in favour of a video call with trusted hair stylist Julie McGuire pic.twitter.com/gVD8gRNNUj

Desperate for a shot of the scissors, but seemingly I’m not to be trusted pic.twitter.com/o6X1JAr8RK

— Peter Murrell (@PeterMurrell) April 11, 2020