Последната фотографија на Марадона: Ја преживеа операцијата на главата но го издаде срцето

Диего Армандо Марадона денеска на 60-годишна возраст почина од срцев удар во својот дом, пренесоа аргентинските медиуми.

Последната фотографија на легендарниот „Ел Пибе“ беше направена во болницата во близина на Буенос Аирес по операцијата на главата поради крварење во мозокот.

„Мојот татко е хоспитализиран бидејќи поминува низ емотивни проблеми. Не постои физичка болест поради која е во болница. Направи многу грешки во животот и многу му простија, но тој и понатаму не се чувствува добро. Се соочува со тоа што му се случи. Неговата главна цел е да го задржи семејството покрај него. За прв пат сите сме обединети околу тоа на него да му биде добро. Работите се подобруваат но тоа се случува полека и споро“, напиша неговиот син Диего Синагра.

Марадона беше отпуштен од болницата и требаше да биде однесен во рехабилитациски центар за да се лечи од зависноста од алкохол, но докторите попуштија на молбите на семејството и на личниот лекар, легендарниот фудбалер да замине во својот дом каде десетина дена подоцна почина од срцев удар.

Токму од клиниката Ипенса во Буенос Аирес е направена последната фотографија на Диего Марадона. Тој се сликаше со насмевка на лицето но и со завој на главата.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. 👑🇦🇷 pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ

