ВИДЕО: Неапол тагува за својот херој и идол: Муралот на Диего „гори“ во тишина

Диего Марадона денеска почина од срцев удар во својот дом во Аргентина и целиот фудбалски свет во тага и се простува до генијалецот со топката. Сега тоа го направија и навивачите на Наполи.

Марадона помина седум години во Наполи и токму во овој италијански град ги имаше најубавите моменти во клупската кариера и тоа навивачите не можат да му го заборават.

Набрзо откако се дозна за смртта на Марадона, навивачите на Наполи на нивен начин, со огномет, му оддадоа почит на својот идол и тоа пред една зграда во Неапол која ја краси огромен мурал на „Ел Пибе“.

Diego Maradona led Napoli to their only two Serie A titles and will forever be beloved by the city.

Fans have gathered in Naples to mourn 🙏 pic.twitter.com/QYk8wxMSJk

— B/R Football (@brfootball) November 25, 2020