Пинк го исмеа митингот на претседателот: „Мајмунска работа“ (ВИДЕО)

Пејачката уште еднаш ја искористи приликата да го искаже своето не толку позитивно мислење за американскиот претседател, Доналд Трамп.

Пејачката Пинк, позната по тоа што отворено ја критикуваше администрацијата на Буш а сега и на Трамп, објави видео во кое се снимала себе додека го гледа собирот на Трамп во рамки на кампањата, за време на кој претседателот одржал два-часовен говор во банката во Тулса во Оклахома центарот.

Сепак, се чини дека Трамп се обидел да ги наполни местата во арената со капацитет од 19.000 луѓе, и покрај фактот дека пред неколку денови се пофали дека речиси половина милион луѓе барале карти.

Во реаноста, митингот имал мала посетеност, а плановите за собирање надвор од арената исто така биле откажани.

Под видео на „CNN“, Пинк напиша: „Мислам дека истото место го распродадов за 5 минути“, додавајќи хаштаг: „Мајмунска работа“.

„Гледам многу луѓе се облечени исто, можеби работат во кетеринг“, кажа Пинк на снимката, нагласувајќи дека Трамп по секоја цена сакал да ги пополни местата.

I think I sold that same place out in five minutes. 😹 #donkeyshow pic.twitter.com/JNOwjIQ3hB

— P!nk (@Pink) June 21, 2020