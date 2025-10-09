Ви препорачуваме

Перверзник од Тетовско вознемирувал девојче, а кога реагирала мајката – ја натепал со дрвен предмет

Ж.Н.
Жител на село во Тетовско ќе одговара откако вознемирувал малолетно девојче и ѝ кажувал недолични зборови, а кога мајката на девојчето разбрала и дошла во неговиот дом, тој ја нападнал и ја повредил со дрвен предмет, соопшти МВР.

„СВР Тетово поднесе кривична пријава против 42-годишник од тетовско село поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „полово вознемирување“ и „телесна повреда“. Пријавениот вознемирувал малолетничка и ѝ упатувал недолични зборови, а откако дознала нејзината мајка отишла во неговиот дом да разговaра со него, при што тој ја нападнал со дрвен предмет“, пишува во полицискиот билтен.

