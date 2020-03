Кутии, кеси, градници: Бизарни средства за заштита од коронавирусот (ФОТО, ВИДЕО)

Со оглед на ситуацијата со коронавирусот, беше неизбежно некои луѓе да преземат драстични мерки во обидот да се заштитат од вирусот.

Во британскиот јавен превоз може да се видат чудно слики од очајните обиди за спречување на заразата.

Британците се познати по својата ексцентиричност, а ова се креативни мерки кои некои ги презедоа против коронавирусот.

Од друга страна, нема многу докази кои упатуваат на тоа дека популарните методи за превенција, како што се маските навистина делуваат.

We have to hook these two up pic.twitter.com/SCVW797XGH

— James Felton (@JimMFelton) March 3, 2020