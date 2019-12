ХИЛАРИ НЕ МОЖЕ ДА ГО ЗАБОРАВИ МИНАТОТО: Заради фотографијата каде таа честита Божиќ, сите и се смеат (ФОТО) - Слободен печат

Бившата прва дама Хилари Клинтон очигледно не може да го преболи и заборави своето минато, особено деновите кога престојувала во Белата куќа, па на специфичен начин им го честитала Божиќ на Американците, што не добило позитивни реакции.

Таа на своите 26 милиони следбеници на Твитер им ги честитала божиќните празници со фотографија од 2000 година, на која покрај елката стоеле таа и тогашниот американски претседател, Бил Клинтон.

A merry Christmas to all, and to all a good night! pic.twitter.com/FOcMKZM87x

Неколку дена претходно, исто така на Твитер, таа го честитала еврејскиот празник Ханука, споделувајќи уште една фотографија од времето додека била прва дама.

Минатата година исто така на своите следбеници им посакала среќен Божиќ со стара фотографија од времето додека претседател бил нејзиниот маж.

Потоа следела новогодишна порака за 2018 година и повторно стара фотографија, снимена ноќта на повторно избирање на Клинтон за претседател.

I'm grateful to everyone who brought light into 2018: organizers, journalists, candidates, marchers, activists, and voters. Here's to you. Happy New Year. pic.twitter.com/EHksvIpSXo

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 31, 2018