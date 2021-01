Генијалниот твит на Грета Тунберг со кој го прослави полнолетството

Светски познатата шведска активистка Грета Тунберг во неделата наполни 18 години, а роденденот го одбележа со иронична објава на Твитер.

Откако им се заблагодари на илјадниците добри желби за нејзиниот 18-ти роденден на социјалните мрежи, Тунберг реши да објави малку теории на заговор за себе на Твитер, кои ескалираа откако таа стана глобална активистка на 15 години со нејзината борба против климатските промени, пренесува Дневник.хр.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021