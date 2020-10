Генијална акција во Холандија, фудбалери играа пред 15.000 плишени мечиња на трибините (ФОТО)

Екипата на Херенвен најде начин да ја продолжи традицијата.

Октомври е месецот во кој се одбележува борбата против ракот и низ целиот свет се организираат хуманитарни акции за заболените со цел кревање на свеста за оваа болест.



Холандскиот прволигаш Херенвен секоја година во октомври организира акција во која навивачите на теренот фрлаат плишени мечиња и со тоа им даваат поддршка на децата болни од рак.

15,000 teddy bears were in the stands for Heerenveen’s Eredivisie match last night to raise awareness for children with cancer 🐻 👏 pic.twitter.com/Jqvtqxd2Ws — Goal (@goal) October 25, 2020



Бидејќи поради пандемијата на коронавирусот не е дозволено присуство на навивачи на трибините, екипата на Херенвен мораше да смисли поинаков начин на поддршка, и на крајот успеаја во целта.

Eredivisie side Heerenveen put 15,000 teddy bears in the stands this weekend to raise awareness for children in the Netherlands who have cancer. 👏 pic.twitter.com/tJSoFhq0Ph — B/R Football (@brfootball) October 25, 2020



Имено, на натпреварот Херенвен – Емен дури 15.000 плишени мечиња ги разубавија трибините на стадионот.