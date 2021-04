ФОТО | „Херојска смрт“: Идентификуван полицаецот кој загина во нападот пред Капитол хил

Полицаецот кој им подлегнал на повредите откако 25-годишниот маж со автомобил ги пробил заштитните бариери пред американскиот Капитол хил, бил идентификуван како Вилијам Били Еванс, кој во полицијата на Капитол хил работел 18 години, пишува Си-Ен-Ен.

Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: https://t.co/JMAEbTcbAp pic.twitter.com/DPvkAv5ptO

Мажот кој со автомобил ја пробил оградата, а потоа извадил нож и ги нападнал полицајците кои биле принудени да го пукаат, бил идентификуван како Ноа Грин, соопштиле од полицијата.

Еден полицаец бил ранет, додека Вилијам и напаѓачите подлегнале на повредите во болницата.

The suspected US Capitol attacker is Noah Green. He posted frequently on social media about his support for Nation of Islam leader Louis Farrakhan.https://t.co/zslsGwPKm1 pic.twitter.com/UMN433JR8Q

— Breaking911 (@Breaking911) April 2, 2021