ФОТО+ВИДЕО | Епилогот на хаосот пред Капитол хил: Еден полицаец почина, осомничениот е убиен

Еден полицаец им подлегна на повредите, а друг е повреден откако непознато лице ги пробило безбедносните бариери со својот автомобил и ги удрил пред Капитол хил во Вашингтон, јавува Си-Ен-Ен.

Осомничениот исто така е мртов, потврдиле повеќе извори за Си-Ен-Ен. Од полицијата потврдиле и дека возачот кој ја пробил барикадата излегол од автомобилот со нож во раката и ги нападнал полицајците, а притоа убил најмалку еден од нив.

Роберт Конте, шефот на полицијата во Вашингтон рекол дека нападот пред Капитол „изгледа не е поврзан со тероризам“.

-Изгледа дека инцидентот не е поврзан со тероризам. Но, мораме да продолжиме да ја спроведуваме истрагата за да утврдиме да не постои некоја врска, рекол Конте на конференцијата за новинарите.

Портпаролката на Белата куќа, Џејн Псаки рекла дека американскиот претседател Џо Бајден е запознаен со инцидентот пред Капитол.

-Бајден не беше во Белата куќа. Во кампот Дејвид пристигна околу 12.53 часот по локално време, каде го проаѓа велигденскиот викенд, додала Псаки.

🇺🇲 Des images du suspect potentiel de l'incident du #Capitole américain ont été diffusé à la télévision. Il est mort depuis à l'hôpital ainsi que l'un des deux policiers (FoxNews) #capitolhill #CapitolAttack #WashingtonDCpic.twitter.com/tIbEu9QnUY — MediaFrance24 🌐 (@MediaFrance24) April 2, 2021

Претседателката на Претставничкиот дом Ненси Пелоси рекла дека заради убиството на полицаецот, знамињата ќе бидат спуштени на пола копје.

@CapitolPolice news briefing on what took place in the #CapitolAttack April 2nd pic.twitter.com/fQQ38PfjqM — TMV ARCHAEOLOGY (@TMV_Intel) April 2, 2021

Медиумите прво пренесоа дека се случила пукотница пред Капитол, а потоа дека маж со автомобил ја пробил барикадата и удрил двајца полицајци. Како што јавија американските медиуми, откако автомобилот ја пробил барикадата, не запрел, а потоа полицајците почнале да пукаат.

Пред зградата во рок од неколку минути слетал хеликоптер, а набргу пристигнаа и возила на итната помош.

BREAKING: The suspect who rammed a car into a U.S. Capitol barricade is dead, CBS News confirms. Two officers at the Capitol building were injured after being struck by the vehicle, police say. LIVE UPDATES: https://t.co/XupcGwaFTf pic.twitter.com/pfqNIyiW3F — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 2, 2021

Американската полиција на Капитол изјави дека сите згради на Капитол хил се заклучени „заради надворешна закана на безбедноста“, а на членовите на персоналот им е речено дека не можат да влезат во зградите или надвор од нив.

Во меѓувреме, улицата беше повторно отворена за сообраќај, се додава во извештајот од Си-Ен-Ен.