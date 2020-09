Бритни Спирс повеќе нема да настапува во живо, поради намалените приходи бара сама да располага со своите пари

Славната музичка ѕвезда наводно се обидува да дојде до судската документација и да ја изнесе во јавноста, но нејзиниот татко се спротивставува на тоа…

Поп ѕвездата Бритни Спирс (38) во новите судски записи открива дека завршила со настапите во живо, барем засега, наведува „TMZ“.

Нејзината битка со таткото Џејми кој се обидува да остане нејзин старател со полно право да располага со нејзините пари и да донесува одлуки наместо неа, стана се поинтензивна во последните месеци.

Како што наведува „TMZ“, според најновите информации пејачката се спротивставува на обидите на нејзиниот татко да го врати Ендру Волет како нејзин старател, како што тоа беше случај од 2008 до 2019 година.

Меѓутоа, таткото на пејачката Џејми возврати на тврдењата дека приговорите на Бритни се неточни и побара сослушување поради утврдувањето на фактите од неговите правни документи.

Во документите Бритни Спирс наведува дека во блиска иднина нема да настапува во живо, но никаде не е наведено дали засекогаш ќе престане или дали тоа ќе биде на подолг период.

Сепак, нејзиниот татко ги игнорира нејзините потреби да ги зачува своите пари и сама да располага со нив, и тоа така што сака да го доведе Волет и заедно да ја контролираат Бритни.

Пејачката изјави дека Волет е „неподобен“ да управува со нејзиниот имот, и дека преку таа „улога“ со години тој заработил милиони долари.

Бритни тврди дека Волет во таа улога заработувал дури половина милион долари годишно, а дека исплатата од 100.000 долари ја примил откако си дал оставка во февруари 2019 година.

Britney Spears’ court-appointed attorney is asking the court to allow him to connect Britney with an attorney experienced in “contested litigation” because he has concluded that any effort to achieve Britney’s objectives will be aggressively contested by her father. #FreeBritney pic.twitter.com/aAyCwpooGb

— Britney Fan (@BritneyHiatus) August 18, 2020