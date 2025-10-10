Белград добива најсовремен дата центар за податоци во овој дел од Европа
Белград добива нова технолошка точка за поддршка – Новиот центар за податоци на Орион Телеком, дизајниран да ги исполни највисоките стандарди за безбедност, енергетска ефикасност и технолошка подготвеност за иднината. Станува збор за единствена премиум понуда за колокација, целосно напојувана од обновливи извори на енергија, со важечки EECS сертификат и сопствени соларни панели како додаток на обновливите извори на енергија- објави Телеграф.рс.
Понудата е стратешки креирана за компании со барачки ИТ работни оптоварувања – од решетки за напојување од 8kW и повеќе, подготвени за вештачка интелигенција и cloud сервери со висока густина, до флексибилни опции за закуп што го следат растот на бизнисот.
Новиот центар за податоци обезбедува: директни врски со глобални даватели на cloud услуги (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), физичка и дигитална безбедност од највисоко ниво (ISO 27001, 22301, 27701, биометрија, 24/7 мониторинг), локална техничка поддршка и можност за изнајмување канцелариски простор за континуитет на работењето.
Оваа инфраструктура е наменета за организации кои сакаат да ги намалат ризиците и трошоците на сопствената инфраструктура, ИТ и cloud фирми, SaaS даватели, финансиски институции, владини тела, како и компании кои имаат обврски кон ESG и нето-нулти цели.
– Нашата нова понуда за колокација им дава на корисниците сигурност дека нивните податоци и бизнис се засноваат на одржлива и сигурна инфраструктура, достапна тука во Белград, со сите придобивки од глобалните стандарди – вели Горан Обрадовиќ, директор за развој на бизнисот во „Орион Телеком“.