Арнаутовиќ вели дека немало инцидент со Алиоски: Не сум расист

Деби настапот на Македонија на Европските првенства го одбележа поразот на „рисовите“ од Австрија до 3:1, но исто така и инцидентот во самиот финиш од натпреварот кога Марко Арнаутовиќ го испровоцира Езџјан Алиоски.



При постигнување на третиот гол за Австрија, Арнаутовиќ му дофрли неколку зборови на Алиоски, за кои дел од медиумите во регионот објавија дека тоа се навреди на расна основа.

Денеска тоа го демантира австрискиот репрезентативец:

– Навистина ме погоди тоа што се пишуваше за мене. Јас не сум расист и никогаш нема да бидам. Провокациите со противниците е дел од фудбалската игра. По мечот застанавме еден до друг, разговаравме и ја расчистивме работата – изјави Арнаутовиќ.

Македонија загуби на стартот од Европското првенство, па сега се очекува уште подобра игра на мечевите против Украина и Холандија.

If anyone could provide footage or a source that goes beyond “Informer”, I would be very greatful. https://t.co/6DSmLe8y6P

— Dario Brentin (@DarioBrentin) June 14, 2021