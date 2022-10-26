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ВОЗНЕМИРУВАЧКО ФОТО: Претепан новинарот Зоран Божиновски

Д.С.
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Принтскрин Фејсбук - Зоран Божиновски

Вчера вечер е претепан новинарот Зоран Божиновски уредник на порталот „буревесник“. Тој со тешки телесни повреди е пренесен во болница, објави Инфомакс.

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– Божиновски во изминатиот период објави серијал за наводен криминал во РЕК Битола и ЕСМ, објави порталот Инфомакс.

Според првичните информации, кои на својот ФБ профил ги објави Љупчо Палевски, Божиновски бил претепан пред својата зграда.

Засега Божиновски се нема огласено. Ова не е првпат новинарот да е мета на физички напад.

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