Свештеникот Здравески / Фото: Фејсбук / скриншот

ВИДЕО | Прилепски поп ја куди Владата за дигиталната реформа: „Ќе станеме дигитален код“

Ж.Н.
Стефан Здравески, свештештеник на Преспанско-пелагониската епархија, повторно, овој пат од пред олтарот, зборуваше како најавените дигитални реформи на Владата „ќе значат контрола на луѓето“.

Здравески тврди дека не бил против дигитализацијата, но и дека „светот го става човештвото пред нови искушенија“.

„Се промовира дека нашите телефони ќе ги содржат сите наши податоци. На прв поглед тоа изгледа интересно, но тоа воедно е и пат кон нешто друго. Пат кон целосна дигитална контрола. Кон можност човекот да биде следен, ограничен и поробен пред новите технолошки системи, да биде дигитален код“, вели Здравевски.

Попот снимката ја објави на социјалните мрежи, а на неа се гледа (слуша) како верниците и негови следбеници изразуваат поддршка за тоа што тој го кажува.

Интервју со министерот Андоновски: Како ќе функционира Дигиталниот паричник во земјава?

