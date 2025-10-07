Ви препорачуваме
ВИДЕО | Прилепски поп ја куди Владата за дигиталната реформа: „Ќе станеме дигитален код“
Стефан Здравески, свештештеник на Преспанско-пелагониската епархија, повторно, овој пат од пред олтарот, зборуваше како најавените дигитални реформи на Владата „ќе значат контрола на луѓето“.
Здравески тврди дека не бил против дигитализацијата, но и дека „светот го става човештвото пред нови искушенија“.
„Се промовира дека нашите телефони ќе ги содржат сите наши податоци. На прв поглед тоа изгледа интересно, но тоа воедно е и пат кон нешто друго. Пат кон целосна дигитална контрола. Кон можност човекот да биде следен, ограничен и поробен пред новите технолошки системи, да биде дигитален код“, вели Здравевски.
Попот снимката ја објави на социјалните мрежи, а на неа се гледа (слуша) како верниците и негови следбеници изразуваат поддршка за тоа што тој го кажува.
Интервју со министерот Андоновски: Како ќе функционира Дигиталниот паричник во земјава?
