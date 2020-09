Вардар се спаси од елиминација, среќни пенали за осминафинале

View this post on Instagram

🚨 ✅ По изведени дури 18 пенали, #ФКВардар ја елиминираше екипата на Вардар Форино со 8:9, откако натпреварот кој се одигра на Градскиот Стадион во Гостивар во регуларниот тек заврши 2:2 (0:1), и со тоа избори пласман во 1/8 финалето од Купот на #Македонија. #НапредВардар #ЕденЖивотЕднаЉубов ♥️🖤