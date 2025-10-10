Трамп тврди дека Кина станува „многу непријателска“ и најавува нови трговски мерки
Претседателот на САД, Доналд Трамп, денеска објави порака на социјалната мрежа Truth Social во која тврди дека Кина станува „многу непријателска“ и најави дека ќе ја ограничи трговијата со клучни суровини и производи на светскиот пазар.
„Многу чудни работи се случуваат во Кина. Тие стануваат многу непријателски настроени и испраќаат писма до земји низ целиот свет најавувајќи контрола на извозот на секој елемент од производството што има врска со ретки земни минерали и речиси секој друг материјал што можат да го смислат, дури и ако не се произведуваат во Кина“, напиша Трамп.
Тој додаде дека овие потези би „ги затнале пазарите и би го отежнале животот на речиси секоја земја во светот, особено на Кина“. Според претседателот, САД имаат „уште посилна и подалекусежна“ позиција од Кина, која ќе биде искористена ако е потребно.
Трамп најави и можни контрамерки, вклучувајќи масовно зголемување на царините за кинеските производи и други мерки за заштита на американските интереси. Соопштението доаѓа еден ден по објавата на кинеските власти за нови контроли врз извозот на ретки минерали и стратешки материјали.