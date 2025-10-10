Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Доналд Трамп на заминување со „Ер Форс Уан“ во Алјаска на средба со Путин - Извор: Printscreen Youtube

Трамп тврди дека Кина станува „многу непријателска“ и најавува нови трговски мерки

К.И.
Пред

Претседателот на САД, Доналд Трамп, денеска објави порака на социјалната мрежа Truth Social во која тврди дека Кина станува „многу непријателска“ и најави дека ќе ја ограничи трговијата со клучни суровини и производи на светскиот пазар.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

„Многу чудни работи се случуваат во Кина. Тие стануваат многу непријателски настроени и испраќаат писма до земји низ целиот свет најавувајќи контрола на извозот на секој елемент од производството што има врска со ретки земни минерали и речиси секој друг материјал што можат да го смислат, дури и ако не се произведуваат во Кина“, напиша Трамп.

Тој додаде дека овие потези би „ги затнале пазарите и би го отежнале животот на речиси секоја земја во светот, особено на Кина“. Според претседателот, САД имаат „уште посилна и подалекусежна“ позиција од Кина, која ќе биде искористена ако е потребно.

Трамп најави и можни контрамерки, вклучувајќи масовно зголемување на царините за кинеските производи и други мерки за заштита на американските интереси. Соопштението доаѓа еден ден по објавата на кинеските власти за нови контроли врз извозот на ретки минерали и стратешки материјали.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#доналд трамп #Кина #мерки #трговија #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Франција ќе има нов премиер во следните неколку часа
Киев им понуди на САД серија одбранбени договори, Зеленски вели дека ќе ги зајакнат двете земји
Истрага против 17 полицајци за злоупотреба и прикривање на насилство во Германија
Хамас: Постојат фази во планот за Газа кои бараат понатамошна дискусија
Нобеловата награда станува политичка алатка, реагираат на иста страна и Американците и Русите
Израел го прогласи Хамас за поразен
ВИДЕО | Илјадници Палестинци се вратија во Газа по прекинот на огнот
Израел oбјави список од 250 Палестинци кои ќе бидат ослободени од затвор