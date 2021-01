Славните ѕвезди згрозени од ситуацијата во Вашингтон: „Тој човек веќе не е во состојба да служи како претседател зашто не може да прифати пораз“

Многу славни личности од Америка се осврнаа на актуелната ситуација во Вашингтон.

„Иронијата е прилично смешна. Нели луѓето летоска беа само диви животни зашто бараа правда, а сега? Пушти ме само да гледам“, напиша раперката Карди Би на Твитер.

The irony is pretty funny………weren’t people just wild animals in the summer for demanding justice and now?🤔🤔🤔🤔……Let me just watch.

И глумецот Марк Рафало ги коментираше протестите.

Imagine if this was our side. There would be rivers of our blood in the streets and not a single one of us would be armed. This has been allowed. #CoupAttempt

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021