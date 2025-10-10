Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Јове Кекеновски / Фото: Јутјуб / скриншот

Професорот Јове Кекеновски ќе ја претставува Македонија на Светско првенство за хармоникаши

Ж.Н.
Пред

Професорот по политички науки и виртуоз на хармоника, д-р Јове Кекеновски, ќе ја претставува Република Македонија на Светскиот трофеј 2025 (Trophée Mondial de l’Accordéon), кој ќе се одржи од 25 ноември до 1 декември 2025 година во градот Монтаржис, близу Париз, Франција.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Кекеновски обезбеди учество на најпрестижниот светски натпревар за хармоникаши откако победи во својата категорија (13Б, од 60 до 80 години) на Online International Open Trophy – дел од официјалната програма на Светската конфедерација на акордeонот (Confédération Mondiale de l’Accordéon – СМА).

Овој настан, основан во 1951 година, претставува највисоко меѓународно музичко натпреварување за хармоникаши, кое секоја година се одржува во различна земја и обединува повеќе од 60 национални делегации од сите континенти.

Светскиот трофеј се одвива во три фази:

– Национални избори – што се одржуваат во сите земји членки на СМА.

– Онлајн натпревар, кој оваа година се одржа на 8 октомври и им овозможи на музичари од целиот свет да учествуваат виртуелно.

– Офлајн финале, кое ќе се одржи во Франција и на кое ќе настапат само најдобрите кандидати што постигнале оценка од 20/25 или повеќе, како и првите тројца од секоја земја.

Професорот Кекеновски со својот настап успеа да се пласира меѓу најдобрите и да обезбеди место во завршната фаза на натпреварот.

„Станува збор за најсилниот и најреномираниот светски натпревар за хармоникаши. За мене е огромна чест што ќе ја претставувам Македонија на ова музичко натпреварување од највисок ранг,“ изјави Кекеновски.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#франција #светско првенство #хармоника #Јове Кекеновски #препорачано #хармоникаши
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ВМРО-ДПМНЕ го поддржува разрешувањето на нејзиниот кадар Кузмановски од Неврологија
ВИДЕО: Се појави снимка од директорот на Неврологија со кокаин, Алиу експресно го разреши
ВИДЕО: Големо јато фламинга во грациозен лет над Охридското Езеро, на пат кон топлиот југ
Битолското обвинителство бара ефективен, наместо куќен притвор за осомничените во случајот „РЕК Битола“
Вардариште во „Џипси меџик“ – нема разлика од 1997 година до денес
Центарот на Скопје в среда оди „под клуч“ – пристигнува Урсула фон дер Лајен, познато е со кого ќе се сретне
Дијалог, доверба и разбирање се пораките од денешната неформална средба на верските лидери
Венецијанската комисија даде позитивно мислење за Предлог законите за јавно обвинителство и за Советот на јавните обвинители