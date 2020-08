Научниците објаснија зошто мораме да носиме маски и направија нивно рангирање од најлоши до најдобри (ФОТО+ВИДЕО)

Тим од научници од американскиот Универзитет Дјук пронајде едноставен и евтин начин врз чија основа може да се установи ефикасноста на заштитните маски во заштитата од коронавирусот.

Истражувачите дојдоа до заклучок дека обичните марами кои се носат околу вратот и навлаките за врат со кои се прекриваат устата и носот можат да бидат и полоши од неносењето на маска, пишува „Washington Post“.

Од друга страна, тие заклучија дека обичните памучни маски можат да бидат ефикасни како и хируршките маски, а како солидни се покажале и маските од синтетика. N95 маските со филтер исто така се доста безбедни за оние кои ги носат.

„Може да се воочи дека носењето на маска секако не е без значение. Некои ќе кажат: Маските воопшто не помагаат! Некои можеби и не помагаат, но повеќето помагаат во заштитата од ширењето на вирусот“, вели професорот Ворен Ворен, коавтор на студијата.

Апаратурата употребена за тестот на маските е многу едноставна и евтина, направена е од обични лабараториски материјали кои можат едноставно да се купат и на интернет. За нејзината изработка се употребени кутија, ласер, леќа и камера од паметен телефон.

За време на тестот, луѓето во кутијата ги изговарале истите реченици без маска, а потоа и со повеќе различни маски преку лицето. Камерата од паметниот телефон го мерела количеството на светло од ласерот, кое всушност било затемнето кога честичките плунка се ширеле во внатрешноста на кутијата, пренесува „Futurism“.

Blue Devil researchers developed a simple new test to reveal which face masks are most effective pic.twitter.com/AKffGdD4vP

— Duke University (@DukeU) August 11, 2020