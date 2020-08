Морис не престанува да провоцира: Го удри Дончиќ и за малку избегната тепачка (ВИДЕО)

Повторно проблеми на релација Маркус Морис и Лука Дончиќ.

Лос Анџелес клиперс иако пред стартот на плеј-офот важеше за апсолутен фаворит против Далас маверикс, случувањата на теренот не се одвиваат според посакуваниот тек за фаворитот за трофејот.

ЛА Клиперс водат со 3:2 во победи, но огромни проблеми им задава Лука Дончиќ кој веќе оствари два трипл-дабл учиноци. Играчите на клиперс со разни провокации се обидоа да го исфрлат од ритам одличниот Словенец, а главна улога ја има Маркус Морис.

Откако на претходниот натпревар намерно го нагази на повредениот глужд, сега Морис од зад грб го удри Дончиќ при негов влез во противничкиот рекет.

Кога Дончиќ виде кој го удри, тргна да се пресмета со Морис, но беше запрен од соиграчот Бобан Марјановиќ, додека судиите го исклучија Морис.

Hard foul from Marcus Morris on Luka, Luka goes after Morris. 👀👀 pic.twitter.com/UqWyXpHj5z

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 30, 2020