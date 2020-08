Клиперси не бираат средства за да го запрат Дончиќ, играчот на Далас не прифаќа извинување (ВИДЕО)

За време на петтиот натпревар од плеј-оф серијата помеѓу ЛА Клиперс и Далас маверикс, Маркус Морис го нагази повредениот зглоб на Лука Дончиќ.

Клиперси иако важеа за големи фаворити против Далас маверикс, огромни проболеми им задава неверојатниот Лука Дончиќ поради почнаа да играт валкано против словенечкиот кошаркар кој веќе оставри два трипл-дабл учиноци во четири натпревари.

Во претходните натпревари играчите на ЛА Клиперс го провоцираа Дончиќ, прво Морис се обидуваше да изнуди исклучување од него со провокации, а потоа и Монтрез Харел го навредуваше играчот на Далас на расна основа.

Marcus Morris stepped on Luka’s ankle which has already been injured. pic.twitter.com/fB8TleETCZ — ContentNBA (@ContentNBA) August 26, 2020



Во петтиот натпревар повторно во главна улога беше Маркус Морис кој го нагази Дончиќ на повредениот зглоб. На забавените снимки се добива впечаток дека не е чиста играта на Морис, но играчот на Далас го негира тоа.

Basketball has never been that serious to try to hurt somebody. Im not apologizing for shit because I know what I put into this game day in and day out. It was a mistake deal wit it. Competing is why I play. — Marcus Morris (@MookMorris2) August 26, 2020

I play this game with a level of respect for myself and other players. To think I would try to injure somebody is crazy to me. 10 years going against the best. I stand on morals and hard work. I compete and leave it out there every game. — Marcus Morris (@MookMorris2) August 26, 2020

„Играм кошарка со респект за себе и кон останатите. Да помислите дека некого намерно сакав да повредам е лудост. Десет играм против најдобрите. Кошарката никогаш не била толку сериозна за да сакам да повредам некого и нема да се извинувам за ова срање бидејќи знам што вложувам секој ден. Беше грешка, прифатете го тоа, јас играм да се натпреварувам“, напиша Морис на својот Твитер профил.

Веднаш потоа се јави и Дончиќ откако беше запрашан дали би било поинаку доколку Морис се извини.

– Видов што напиша Морис, но логично е дека јас имам свое сопствено мислење. Се надевам дека не е намерно, а сега кажете ми вие што мислите бидејќи сите ќе имаат свој став за оваа работа. Не сакам да разговарам со него, за време на целиот натпревар ми зборуваше грозни работи и едноставно не сакам да зборувам со него. Само се надевам дека не беше намерно бидејќи доколку е обратно тогаш е грозно – изјави Дончиќ.