Мишел Фајфер покрај актерскиот има уште еден талент: Познатата актерка ја воодушеви јавноста! (ФОТО)

Мишел Фајфер, прекрасната актерка на која се сеќаваме по многуте незаборавни улоги, времето во карантин го поминува паметно.

Згодната Американка која и во 62-та година мами погледи со својата интересна убавина, не е само талентирана глумица, туку и талентирана сликарка.

Мишел на својот Инстаграм профил каде од ден во ден има се повеќе следбеници го постави својот автопортрет кој ја воодушеви јавноста и нејзините пријатели и колеги.

Следеа бројни пофалби од нејзините славни пријатели како Мелани Грифит, Наоми Вотс, Наоми Кембел… Воодушевена била и Саша Спилберг, ќерката на познатиот Стивен Спилберг која само напиша: „Мишел!!!“.

Инаку, како што се зборува, Мишел би можела да ја репризира својата улога „Жена-мачка“ од 1992 година каде што Бетмен го глумеше Мајкл Китон кој веќе е во преговори да глуми во филмот „The Flash“. Актерката во последно време можевме да ја видиме во филмот: „Ant-Man and the Wasp’ i ‘Maleficent: Mistress of Evil“ во друштво со Анџелина Џоли и Ел Фенинг.