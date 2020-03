Лев: Наша должност е да ги чуваме животите

Селекторот на германската репрезентација, Јоаким Лев, ја поздрави одлуката на УЕФА да го одложи ЕП за 2021 година поради пандемијата на коронавирусот.

УЕФА на вчерашниот итен состанок со сите земји членки одлучи да го одложи за една година, Европското првенство поради пандемијата на коронавирусот. ЕП ќе се игра од 11 јуни до 11 јули 2021 година, исто така во 12 европски градови.

. @DFB_Team_En manager, Joachim Low & DFB officials react to the postponement of #Euro2020 , which will now take place next summer and become #Euro2021 . #UEFA #Euros #JogiLow #DFB https://t.co/xIMllYKBfT

— Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) March 17, 2020