Кошаркарот на Денвер Јокиќ позитивен на Ковид-19

После веста дека најдобриот тенисер на светот доби позитивен тест на коронавирус, уште еден познат српски спортист е заразен.

Кошаркарот кој ги брани боите на НБА клубот Денвер Нагетс, Никола Јокиќ е позитивен на коронавирус.

Тој нема никакви симптоми и се чувствува добро, и натаму се наоѓа во Србија, во родниот Сомбор.

Ваквиот резултат ќе го одложи неговото враќање во САД и приклучувањето на тренинг кампот на Нагетси, кој би требало да стартува в среда.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020