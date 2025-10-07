Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Себаедин Даути / Фото: Вреди

Кандидатот на „Вреди“ за Гостивар, Даути, има план за мултимилионскиот долг на општината

Ж.Н.
Пред

Кандидатот за градоначалник на општина Гостивар од коалицијата „Вреди“, Себаедин Даути, на денешната прес-конференција се осврна на проблемите со долгот и раководење со локалната самоуправа.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Даути рече дека Гостивар е најзадолжената општина во Македонија, со активен долг од 20 милиони евра. Тој го критикуваше и раководењето на јавните претпријатија и нагласи дека во градот нема ниту чистота, ниту одржувана инфраструктура, ниту видливи инвестиции.

„Ова е последица на осум години лошо управување, недостаток на транспарентност и злоупотреба на јавните средства. Затоа, време е за решенија. Нашето решение е за Гостивар без долгови и со современо управување“, рече Даути.

Како мерки кои ќе придонесат за зголемена ефикасност и увид во трошењето на парите, Даути кажа дека тоа ќе се прави со ревизорски преглед на секој договор, трошок и одлука на општината, пата граѓаните ќе знаат каде оди секое нивно евро. Даути предвидува финансиски план за отплата на долговите на контролиран начин во рок од четири години, без запирање на основните инвестиции.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#гостивар #долгови #вреди #кандидати за градоначалници #себаедин даути
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Хамас е спремен за договор, атмосферата на преговорите се подобрила
Упасени се тројца мажи во Белград: Од „голф“ во „ауди“ преместувале 20 килограми дрога
ВИДЕО | Прилепски поп ја куди Владата за дигиталната реформа: „Ќе станеме дигитален код“
ВИДЕО | Тревога во Германија: Два града обвиени со опасен портокалов облак
Медицинскиот канабис ќе се користи како лек во болниците во Шпанија
Трамп на средбата со Карни: Постои љубов меѓу САД и Канада, но и природен конфликт
Мјанмарската војска брутално го бомбардираше будистичкиот „Фестивал на светлината“ – убиени 40 цивили, меѓу нив и деца
Тетовец тепал 14-годишно дете со тврд предмет, на други деца им се заканувал со нож