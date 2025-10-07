Ви препорачуваме
Кандидатот на „Вреди“ за Гостивар, Даути, има план за мултимилионскиот долг на општината
Кандидатот за градоначалник на општина Гостивар од коалицијата „Вреди“, Себаедин Даути, на денешната прес-конференција се осврна на проблемите со долгот и раководење со локалната самоуправа.
Даути рече дека Гостивар е најзадолжената општина во Македонија, со активен долг од 20 милиони евра. Тој го критикуваше и раководењето на јавните претпријатија и нагласи дека во градот нема ниту чистота, ниту одржувана инфраструктура, ниту видливи инвестиции.
„Ова е последица на осум години лошо управување, недостаток на транспарентност и злоупотреба на јавните средства. Затоа, време е за решенија. Нашето решение е за Гостивар без долгови и со современо управување“, рече Даути.
Како мерки кои ќе придонесат за зголемена ефикасност и увид во трошењето на парите, Даути кажа дека тоа ќе се прави со ревизорски преглед на секој договор, трошок и одлука на општината, пата граѓаните ќе знаат каде оди секое нивно евро. Даути предвидува финансиски план за отплата на долговите на контролиран начин во рок од четири години, без запирање на основните инвестиции.
