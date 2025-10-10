Израел oбјави список од 250 Палестинци кои ќе бидат ослободени од затвор
Израел го објави целосниот список на 250 палестински затвореници од безбедносните сили кои отслужуваат доживотна казна затвор, а кои треба да бидат ослободени според договорот за размена на заложници и прекин на огнот, објави Тајмс оф Израел.
Списокот, објавен од Министерството за правда, беше објавен во петок наутро, еден ден откако кабинетот го одобри договорот, кој е поддржан од САД и има за цел да ги врати преостанатите заложници и конечно да ја прекине војната во Газа.
Од 250 затвореници, 15 треба да бидат ослободени во Источен Ерусалим, 100 на Западниот Брег, додека се очекува 135 да бидат депортирани.
Некои измени во последен момент беа одобрени утрово, откако преговарачите се согласија да ги заменат 11 затвореници поврзани со Фатах со ист број затвореници поврзани со Хамас.
Иако Хамас побара ослободување на истакнатата личност од Фатах, Марван Баргути, кој отслужува затворска казна за заговор за смртоносни терористички напади за време на Втората интифада, неговото име не е вклучено во објавениот список.
Лидерот на Народниот фронт, Ахмад Саадат, како и високите личности на Хамас, Ибрахим Хамед и Хасан Саламех, исто така не се вклучени меѓу затворениците што треба да бидат ослободени, и покрај притисокот што наводно го извршиле преговарачите на Хамас.
Покрај притворените лица од безбедносните сили, ќе бидат ослободени и 1.700 Палестинци од Газа кои беа уапсени по офанзивата од 7 октомври што доведе до војната, но не учествуваа во неа. Овие затвореници ќе бидат вратени во Појасот Газа или протерани во странство.
Се очекува ослободувањето на затворениците да се случи дури по 72 часа, во кои сите израелски заложници, мртви или живи, мора да бидат ослободени.
Меѓу имињата на списокот е и Ијад Абу ал-Руб, командант на Палестинскиот исламски џихад во областа Џенин на Западниот Брег. Се верува дека Ал-Руб е одговорен за планирање и извршување на серија терористички напади, вклучувајќи самоубиствен бомбашки напад во Садмот Мехолах во јуни 2003 година, еден во Тел Авив во февруари 2004 година и еден во Хадера во 2005 година. Вкупно, 13 лица беа убиени во трите напади.
Меѓу затворениците што треба да бидат ослободени се Мохамед Закарнех, член на Фатах кој го планираше нападот во 2009 година во кој беше убиен возач на такси, и Мохамед Абу ал-Руб, кој го изврши нападот со нож во 2017 година во кој беше убиен Реувен Смерлинг.
Покрај тоа, ќе биде ослободен и Махмуд Кавасмех, висок функционер на Хамас, кој беше ослободен како дел од договорот со Гилад Шалит, беше депортиран во Газа и повторно уапсен за време на војната во 2024 година.