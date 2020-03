ИОК: За четири недели одлуката за Олимписките игри!

Олимписките игри во Токио треба да се одржат од 24 јули до 9 август 2020 година, но нивното одржување е под закана поради пандемијата на коронавирус.

Како што пренесуваат странските медиуми, Меѓународниот олимписки комитет (ИОК) ќе донесе одлука за одржување на Летните олимписки игри во 2020 година во Токио не порано од четири недели.

– Извршниот комитет на Интернационалниот олимписки комитет ја одложи конечната одлука за ова прашање за четири недели.

Потоа тие ќе ја проценат ситуацијата пред да усвојат алтернативни планови. Ова е прв пат кога тие имаат утврдено краен рок за одлука. Работите се движат – информира Стив Скот, новинар за британскиот канал „ИТВ“.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 22, 2020